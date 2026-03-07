La guerra energetica nel Golfo e la miopia dell’Europa su gas e petrolio

La guerra nel Golfo si configura come una nuova battaglia per il controllo delle risorse energetiche, coinvolgendo attori regionali e internazionali. L’Europa continua a dipendere fortemente da gas e petrolio provenienti da queste zone, mantenendo una strategia che non ha modificato significativamente le proprie fonti di approvvigionamento. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni globali legate all’energia e alle risorse strategiche.

I pasdaran condizionano il mercato globale tramite lo stretto di Hormuz. Ma se i droni iraniani colpissero pure l’oleodotto in Azerbaigian sarebbero guai seri. Com’è accaduto col Nord Stream. Bruxelles scopre di aver insistito troppo sui combustibili fossili. Trascurando rinnovabili e. nucleare. La guerra in Medio Oriente è anche una guerra energetica, al pari di quella in Ucraina e di altre prima di queste. Il controllo della produzione e delle vie di esportazione di gas e petrolio è fondamentale per determinare vantaggi ed esiti nella cornice di conflitti allargati e confronti più ristretti in ogni angolo del mondo, dal Venezuela all’Iran.... 🔗 Leggi su Lettera43.it

