I giochi PC diventano mobile pioggia di realise nei prossimi mesi | da Red Dead Redemption a The Lost crown tutto il meglio del 2026
Nel 2026, alcuni dei giochi più amati di PC e console arriveranno sui dispositivi mobili, causando entusiasmo tra i giocatori. Questa ondata di uscite include titoli come Red Dead Redemption e The Lost Crown, pronti a conquistare anche chi gioca solo con il cellulare. Le aziende del settore puntano a portare le grandi produzioni sui dispositivi portatili, offrendo nuove opportunità di gioco e avventure inedite. Nei prossimi mesi, gli appassionati potranno scaricare diverse novità che ampliano l’offerta di titoli di qualità per il pubblico mobile.
Nel corso di questi mesi i gamer mobile riceveranno dei graditi cadeau da parte dei produttori grazie all’arrivo di alcune IP iconiche per PC e Console che verranno trasposte per dispositivi mobile, permettendo a chi non le ha mai giocate di conoscere alcuni capolavori del mondo videoludico. La continua crescita tecnologica degli smartphone ha tramutato nel giro di una decina d’anni il gaming su mobile da semplice passatempo tra un impegno e un altro ad un vero e proprio intrattenimento durante gli spostamenti e anche quando ci si trova in casa. Sono lontani i tempi in cui ci si divertiva da soli e in compagnia con Angry Birds e Fruit Ninja, adesso i giochi mobile sono più complessi e profondi, in alcuni casi sono gli stessi che è possibile giocare sui PC e le console di casa (vedi il caso Fortnite). 🔗 Leggi su Esports247.it
