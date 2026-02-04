Rockstar Games aggiorna le vendite di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 | i numeri sono stellari

Rockstar Games ha annunciato che GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a vendere moltissimo, anche dopo anni dal lancio. I numeri sono da record e dimostrano quanto questi giochi siano ancora molto giocati e apprezzati.

Rockstar Games aggiorna i dati di vendita dei suoi due colossi e i risultati sono impressionanti: dal nuovo recente report finanziario di Take-Two Interactive emerge che GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a macinare numeri da record, a distanza di anni dal debutto. Le cifre non solo confermano la forza commerciale dei due titoli, ma ribadiscono il peso storico del catalogo Rockstar nell'industria videoludica. In un contesto di mercato sempre più competitivo, entrambi restano punti di riferimento assoluti. Entrando nel dettaglio, Grand Theft Auto 5 ha ufficialmente superato quota 225 milioni di copie vendute nel mondo.

