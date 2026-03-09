Arzano pistola clandestina in casa | blitz dei carabinieri dopo gli omicidi arrestato 49enne

I carabinieri hanno effettuato un blitz ad Arzano, nell’area a nord di Napoli, dopo i recenti omicidi tra Marano e Arzano. Durante l’operazione hanno trovato una pistola clandestina in una abitazione e hanno arrestato un uomo di 49 anni. I controlli sono stati estesi nel territorio per verificare eventuali altri pericoli e armi illegali.

Controlli straordinari dei carabinieri nell'area a nord di Napoli dopo i recenti omicidi avvenuti tra Marano e Arzano. I militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato le operazioni sul territorio con una serie di interventi mirati e perquisizioni. Nel corso delle attività è stato arrestato un 49enne incensurato di Arzano, accusato di detenzione di arma da fuoco clandestina. L'operazione ha visto impegnati i carabinieri della tenenza di Arzano, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Casoria. Le forze dell'ordine hanno effettuato numerose perquisizioni mirate, setacciando diverse strade e abitazioni della zona nell'ambito dei controlli disposti dopo i recenti fatti di sangue.