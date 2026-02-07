In sella a uno scooter con addosso una pistola pronta a sparare | arrestati

Questa sera ad Arzano i carabinieri hanno fermato due persone in sella a uno scooter. Entrambi avevano una pistola, e sono stati subito arrestati. I controlli sono stati intensi e mirati, e alla fine hanno portato alla cattura dei sospetti. Nessuna esitazione, i militari hanno agito in fretta per mettere fine a una situazione potenzialmente pericolosa.

Controlli massicci ad Arzano per i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria. In serata un doppio arresto. A finire in manette un 22enne napoletano già noto alle forze dell'ordine e un 23enne incensurato di Casoria. L'accusa è di detenzione di arma clandestina e ricettazione. I carabinieri di Arzano hanno notato i due a via Alberto Barone accanto a uno scooter. Fermati, l'incensurato non ha opposto resistenza mentre il 22enne ha tentato di fuggire a piedi. Rincorso, è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Durante la fuga, il ragazzo è caduto perdendo così una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e il cane armato.

