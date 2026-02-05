Una nuova area verde si apre in paese, lungo via Rondona. La fascia boscata, frequentata da chi cammina o va in bicicletta, si amplia, offrendo ai cittadini uno spazio in più per rilassarsi all’aperto. La zona, recentemente sistemata, diventa un punto di riferimento per chi cerca un angolo di natura nel cuore della città.

Un nuovo polmone verde abbraccia una delle arterie più frequentate dai cittadini che amano la mobilità dolce. Si sono conclusi in settimana i lavori di piantumazione in via Rondona, un intervento mirato a riqualificare l’area adiacente alla pista ciclabile, rendendo il percorso non solo più sostenibile, ma anche esteticamente più gradevole. Il Sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini, insieme agli assessori, ha voluto verificare personalmente l’esito dell’intervento durante un sopralluogo tecnico effettuato nella mattinata di oggi, esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo polmone verde in paese. La fascia boscata in via Rondona

