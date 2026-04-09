Nuovo corso alle Serre | Costantino guida il polmone verde calabrese

Questa mattina si è svolto un incontro ufficiale presso il Parco naturale regionale delle Serre, durante il quale Francesco Costantino ha assunto ufficialmente il ruolo di guida del parco. Alla cerimonia erano presenti diversi sindaci dell’area e rappresentanti della regione. L’insediamento segna un cambiamento nella gestione dell’area protetta, nota come il polmone verde calabrese.

Francesco Costantino ha assunto ufficialmente la guida del Parco naturale regionale delle Serre questa mattina, in un incontro istituzionale che ha la partecipazione di diversi sindaci dell’area e della dirigenza regionale. L’insediamento, avvenuto giovedì 09 aprile 2026, segna un passaggio di consegne cruciale per la gestione di uno dei polmoni verdi più rilevanti della Calabria, con l’obiettivo di coniugare la tutela ambientale con nuove strategie di sviluppo territoriale. Il nuovo corso per la gestione ambientale tra istituzioni e territorio. La cerimonia di insediamento non è stata una semplice formalità burocratica, ma un momento di forte coinvolgimento e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo corso alle Serre: Costantino guida il polmone verde calabrese Leggi anche: Giochi per bambini e aree relax: apre il nuovo polmone verde di viale Ipponio Un nuovo polmone verde in paese. La fascia boscata in via RondonaUn nuovo polmone verde abbraccia una delle arterie più frequentate dai cittadini che amano la mobilità dolce. Argomenti più discussi: Parco delle Serre, si insedia il commissario Costantino: Casa di vetro al servizio del territorio; Nuovo corso per il Parco delle Serre, si insedia commissario Francesco Costantino; Parco naturale regionale delle Serre: insediato il nuovo commissario (NOME). Riparte un nuovo corso della Scuola di Formazione M5S dal 9 aprile (ore 18.30): Transizione ecologica e intelligenza artificiale per il bene comune. - facebook.com facebook Il nuovo corso di Lepore : “Piano quinquennale per la cura del centro”. E tornano gli alberi in vaso x.com