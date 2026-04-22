In 300 biker alla scoperta della Valdelsa

Circa trecento motociclisti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero sono arrivati a Castel Fiorentino per trascorrere due giorni dedicati alla scoperta delle caratteristiche naturali e dei paesaggi della Valdelsa. L’evento ha coinvolto appassionati di diverse provenienze che hanno scelto questa zona come meta per il loro tour. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti, con i partecipanti che hanno condiviso momenti di aggregazione e passione per le moto.

CASTELFIORENTINO Un esercito di trecento motocliclisti provenienti da varie regioni d’Italia - ma anche dall’estero - per fare festa e passare due giorni alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche della Valdelsa. Si è fatto sentire il rombo dei motori durante il 40° Motoraduno Nazionale Città di Castelfiorentino, evento organizzato nei giorni scorsi dal locale motoclub. Nella due giorni, il gruppo di motociclisti è partito per il classico giro turistico sulle due ruote tra le colline della Valdelsa con sosta alla Tenuta Il Pozzo di Certaldo per un aperitivo. Al rientro, la serata si è conclusa con una cena tutti insieme accompagnata da musica live.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In 300 biker alla scoperta della Valdelsa Notizie correlate Biker alla conquista della collina. Prima prova del campionato italiano sui sentieri tra Castelnuovo e LuniDa giorni i volontari stanno tirando a lucido i sentieri delle colline che dominano la vallata del Magra. Leggi anche: Da Valona alla Valdelsa. I sogni e le speranze di Firdeus Kasemi