Un pugile sedicenne albanese si sta preparando per il suo primo esordio a livello nazionale, arrivando dal piccolo centro di Valona alla Valdelsa. Dopo aver messo i guantoni e svolto l’ultima sessione di allenamento, si appresta a salire sul ring domenica, sotto la guida del suo allenatore. È tesserato per il Boxing Club Poggibonsi e sta per affrontare un importante appuntamento.

Mette i guantoni e sale sul ring per l’ultima tranche della preparazione. All’orizzonte l’esordio, domenica, su un palcoscenico nazionale per Firdeus Kasemi (nella foto, insieme con l’allenatore Gian Marco Giachi), pugile sedicenne originario dell’Albania e tesserato per il Boxing Club Poggibonsi. Un team di fresca creazione – a Poggibonsi una società del settore mancava da decenni – ma già pronto a lanciarsi verso riunioni di prestigio. Come quella del 22 marzo al Casinò Municipale di Sanremo. Rassegna che avrà tra i partecipanti nella categoria Under 17 – 55 chilogrammi proprio Firdeus Kasemi, atteso dal match con un coetaneo sul quale sono puntati i riflettori mediatici per le sue doti tecniche e per i connotati: il rivale sarà Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di Pier Silvio e di Silvia Toffanin, nipote di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Valona alla Valdelsa. I sogni e le speranze di Firdeus Kasemi

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