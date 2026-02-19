Biker alla conquista della collina Prima prova del campionato italiano sui sentieri tra Castelnuovo e Luni

Il campionato italiano di mountain bike inizia con una gara tra Castelnuovo e Luni, dove i rider affrontano i sentieri più impegnativi. La causa è l’allestimento dei percorsi, curati da volontari che lavorano senza sosta per sistemare le tracce. Nei giorni scorsi, hanno rimosso detriti e riparato le parti danneggiate, preparandoli al meglio. I bikers si preparano a sfidarsi su tracciati tecnici e impegnativi, tra salite ripide e discese veloci. La competizione si svolgerà questa domenica, attirando appassionati da tutta la regione.

Da giorni i volontari stanno tirando a lucido i sentieri delle colline che dominano la vallata del Magra. Quelle "strade" nel verde grazie alla passione dei ciclisti appassionati delle speciali mountain bike sono da tempo diventate un punto di riferimento grazie alla bellezza dei luoghi e alla particolarità dei percorsi. Tutto deve essere in perfetto ordine considerata l'importanza dell'evento. La cornice così suggestiva e particolare è stata infatti inserita nel calendario nazionale di Enduro che assegna il campionato italiano e la Coppa Italia. L'atteso appuntamento di domenica al quale sono attesi centinaia di partecipanti da tutta Italia mette in palio la prima prova E-Bike Enduro organizzata dalla Fm (Federazione motociclistica italiana).