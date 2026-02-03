Assegno di divozio non è più ‘pensione a vita’ una sentenza cambia tutto
Una sentenza appena emessa cambia radicalmente il modo in cui si pensa all’assegno di divorzio. Fino a ora, molti credevano che fosse una pensione a vita, ma questa decisione stabilisce che non è più così. La sentenza chiarisce finalmente i limiti e le condizioni di questo riconoscimento, aprendo una strada diversa per chi attraversa una separazione.
"E' una sentenza rivoluzionaria che definisce una volta per tutte i contorni del riconoscimento dell'assegno di divorzio". Così Gian Ettore Gassani, tra i maggiori avvocati esperti in diritto di famiglia, nazionale e internazionale, commenta con AdnkronosLabitalia la sentenza numero 1999 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un'ex moglie sottolineando
