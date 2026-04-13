Rogo acceso da una candela votiva Due giovani coniugi intossicati Appartamento a fuoco palazzo evacuato

Un incendio si è sviluppato in un edificio dopo che una candela votiva è caduta da un tavolo, causando l'accensione di un principio di incendio. L'incendio ha provocato l'intossicazione di due giovani coniugi e ha costretto all'evacuazione di tutto il palazzo. Le fiamme hanno interessato tre appartamenti, che sono stati danneggiati dal fuoco e dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Una candela votiva caduta da un tavolo ha innescato un incendio che in pochi minuti è divampato, danneggiando tre appartamenti di un palazzo, poi evacuato. È successo nella notte tra sabato e ieri, al civico 107D di via Bagnolo, all’altezza dell’incrocio con via Dismano a Casemurate. Erano circa le 2 di ieri quando è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco che sono intervenuti da Ravenna, Cervia e Cesena con autoscala, due autobotti e un mezzo Afa. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno soccorso due coniugi 28enni di origine moldava, che vivono nell’appartamento dove si sono accese le fiamme, che sono stati portati all’ospedale di Ravenna con sintomi da lieve intossicazione per le verifiche del caso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rogo acceso da una candela votiva. Due giovani coniugi intossicati. Appartamento a fuoco, palazzo evacuato Morta nel rogo della casa. Tredici gli intossicati. Evacuato il Palazzo Rotadi Gabriele Nuti L’inferno a Palazzo Rota, il più grande condominio di Pontedera. Cormano, incendio in appartamento, salvi i due giovani occupanti, tre vicini intossicatiDal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa… C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico...