Colorno si presenta imbottito di giovani I Diavoli si scatenano e segnano undici mete

Il match tra Valorugby Emilia e Hbs Colorno si è concluso con una vittoria schiacciante per i primi, che hanno segnato 11 mete e chiuso il risultato sul 69-5. Colorno, che si presentava con molti giovani in squadra, ha subito subito la pressione degli avversari. I Diavoli di Valorugby hanno preso il comando fin dai primi minuti e non si sono più fermati. La partita si è accesa nel secondo tempo, con sostituzioni e giocate di attacco che hanno portato a un punteggio senza appello. I tifosi presenti hanno

Valorugby Emilia 69 Hbs Colorno 5 VALORUGBY EMILIA: Lazzarin (41' Farolini); Resino, Cuminetti (46' Pagnani), Schiabel (cap.), Colombo; Bianco, Gherardi; Roura (41' Esposito), Sbrocco, Mussini; Perez Caffe, Nasove (51' Dell'Acqua); D'Amico (46' Rossi), Silva (58' Musajo), Taddei (64' Brugnara). All.: M.Violi. HBS COLORNO: Cupo; Ventresca, Lenzi, Waqanibau (cap.), Marzucchi; Cattaneo, Bozzoni; Varletta (60' Agnelli), Rossetti, Tontini; Mugnaini, Ghilardi (64' Lamon); Pavesi (54' Cordì), Nisica, Moreno (41' Ascari). All.: G.Garcia. Arbitro: D'Elia di Bari. Marcatori: 3' m Colombo tr Bianco, 11' m Schiabel, 16' m Silva tr Bianco, 25' m Silva, 36' m Colombo tr Bianco, 39' m Lazzarin; 41' m Resino tr Bianco, 44' m Sbrocco tr Bianco, 48' m Marzucchi, 66' m Bianco tr Bianco, 76' m Resino tr Farolini, 79' m Colombo tr Farolini.

