Imprese Movimprese | Quasi 700 in più nel I trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, il numero di imprese attive in Italia è cresciuto di circa 690 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato, diffuso dal sistema Movimprese, indica un aumento rispetto a una variazione negativa di 105 imprese registrata nello stesso periodo dell'anno passato. Questa variazione evidenzia un incremento della vitalità del settore imprenditoriale nazionale, secondo quanto riportato dai dati ufficiali.

Roma, 22 apr. (Labitalia) - Il sistema imprenditoriale italiano apre il 2026 con un segnale di vitalità inatteso: sono 690 le imprese in più tra gennaio e marzo, frutto della differenza tra 105.051 iscrizioni e 104.361 cessazioni. Un risultato in controtendenza considerando che il primo trimestre è storicamente penalizzato dal consolidamento delle chiusure maturate a fine anno. L'unico precedente dell'ultimo decennio risale al 2021, ma in un contesto eccezionale, distorto dalle dinamiche pandemiche. Il saldo di oggi nasce invece in condizioni ordinarie e, in particolare, come frutto di una significativa contrazione delle chiusure, a fronte della stabilità delle aperture rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.🔗 Leggi su Iltempo.it

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