Edilizia privata il Comune incassa quasi un milione di euro nel primo trimestre 2026
Nel primo trimestre del 2026, il Comune di Agrigento ha registrato entrate superiori a un milione di euro grazie a permessi di costruire e sanatorie edilizie. In particolare, sono stati incassati circa 829 mila euro dai permessi di costruire e circa 151 mila euro dalle sanatorie. La somma complessiva supera i 980 mila euro, evidenziando un incremento rispetto ai periodi precedenti.
Nel primo trimestre del 2026 il Comune di Agrigento ha incassato oltre 829 mila euro dai permessi di costruire e circa 151 mila euro dalle sanatorie edilizie, per un totale che supera i 980 mila euro. Un dato che, secondo l’assessore Gerlando Principato, conferma la solidità del percorso avviato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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