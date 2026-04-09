Edilizia privata il Comune incassa quasi un milione di euro nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, il Comune di Agrigento ha registrato entrate superiori a un milione di euro grazie a permessi di costruire e sanatorie edilizie. In particolare, sono stati incassati circa 829 mila euro dai permessi di costruire e circa 151 mila euro dalle sanatorie. La somma complessiva supera i 980 mila euro, evidenziando un incremento rispetto ai periodi precedenti.