Il tessuto produttivo veronese tiene nel 2025 saldo delle imprese positivo

La provincia di Verona si conferma ancora una volta una realtà Economica solida. Nonostante i cambiamenti nel mercato, le imprese del territorio sono rimaste stabili e hanno chiuso il 2025 con un saldo positivo. La capacità di adattamento e la resilienza del tessuto produttivo si sono dimostrate più forti di fronte alle sfide di quest’ultimo anno.

La crescita dello 0,67% supera la media regionale trainata dai servizi e dalle società di capitale, mentre il comparto artigiano mantiene la sua solidità nel mercato scaligero L'economia veronese ha chiuso l'anno 2025 manifestando segnali di significativa tenuta strutturale, inserendosi in un contesto di profonda trasformazione del mercato. Al 31 dicembre, le imprese registrate nel territorio scaligero ha raggiunto le 89.805 unità, mentre le localizzazioni totali, che comprendono sia le sedi d'impresa sia le unità locali, sono risultate pari a 112.579.

Nel 2025, le imprese di Rimini hanno mantenuto un saldo positivo, confermando la solidità del tessuto imprenditoriale locale.

Nel quarto trimestre del 2025, il sistema economico della provincia evidenzia segnali di consolidamento, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio.

