Imprenditore investitore | a Palermo un corso gratuito dedicato alla gestione del patrimonio

Lunedì 27 aprile si svolgerà a Palermo un corso gratuito rivolto a imprenditori e professionisti, dedicato alla gestione del patrimonio e alla pianificazione finanziaria personale. L’evento si terrà nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19, presso il Casale San Lorenzo. La partecipazione è aperta a coloro che desiderano approfondire argomenti legati agli aspetti finanziari e patrimoniali, senza obbligo di iscrizione.