Imprenditore investitore | a Palermo un corso gratuito dedicato alla gestione del patrimonio
Lunedì 27 aprile si svolgerà a Palermo un corso gratuito rivolto a imprenditori e professionisti, dedicato alla gestione del patrimonio e alla pianificazione finanziaria personale. L’evento si terrà nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19, presso il Casale San Lorenzo. La partecipazione è aperta a coloro che desiderano approfondire argomenti legati agli aspetti finanziari e patrimoniali, senza obbligo di iscrizione.
Si terrà lunedì 27 aprile, dalle 16.30 alle 19, al Casale San Lorenzo di Palermo, l’incontro “Imprenditore Investitore”, iniziativa gratuita rivolta a imprenditori e professionisti interessati ad approfondire i temi della gestione patrimoniale e della pianificazione finanziaria personale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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