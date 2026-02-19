Palestra Digitale di Modena corso gratuito dedicato al montaggio video
A Modena, la Palestra Digitale ha lanciato un corso gratuito di montaggio video, aperto a chi desidera imparare le basi dell’editing con
L'iniziativa, gratuita, pensata per chi vuole avvicinarsi all'editing delle immagini utilizzando il programma "DaVinci Resolve". Le tre lezioni in programma 19, 26 febbraio e 4 marzo Imparare a montare un video, dare ritmo alle immagini, curare audio e colore fino all'esportazione finale. Alla Palestra Digitale MakeItModena, in strada Barchetta 77, prende il via un nuovo corso gratuito dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo del video editing utilizzando DaVinci Resolve, uno dei software più diffusi e potenti nella sua versione gratuita. Il percorso si articola in tre lezioni, in programma giovedì 19 e 26 febbraio e mercoledì 4 marzo, dalle 15 alle 17.🔗 Leggi su Modenatoday.it
