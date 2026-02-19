Palestra Digitale di Modena corso gratuito dedicato al montaggio video

A Modena, la Palestra Digitale ha lanciato un corso gratuito di montaggio video, aperto a chi desidera imparare le basi dell’editing con

L'iniziativa, gratuita, pensata per chi vuole avvicinarsi all'editing delle immagini utilizzando il programma "DaVinci Resolve". Le tre lezioni in programma 19, 26 febbraio e 4 marzo Imparare a montare un video, dare ritmo alle immagini, curare audio e colore fino all'esportazione finale. Alla Palestra Digitale MakeItModena, in strada Barchetta 77, prende il via un nuovo corso gratuito dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo del video editing utilizzando DaVinci Resolve, uno dei software più diffusi e potenti nella sua versione gratuita. Il percorso si articola in tre lezioni, in programma giovedì 19 e 26 febbraio e mercoledì 4 marzo, dalle 15 alle 17.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Modena città del cinema, al via corso gratuito per formare costumistiA Modena, un nuovo corso gratuito per costumisti è partito ieri, attirando molti giovani appassionati di cinema.

Un corso per sviluppare app, aperte le iscrizioni alla Palestra Digitale MakeItModenaSono aperte le iscrizioni alla Palestra Digitale MakeItModena, un corso pratico dedicato allo sviluppo di app con Flutter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.