Nasce il polo didattico internazionale di San Salvo con il corso di laurea in inglese in Ingegneria e gestione del patrimonio culturale

L’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha aperto un nuovo polo didattico a San Salvo, perché vuole offrire un corso di laurea in inglese in Ingegneria e gestione del patrimonio culturale. La decisione nasce dal desiderio di rafforzare i legami tra l’Abruzzo e l’Uzbekistan, dopo il seminario internazionale “New Urbanization Concept” a Samarkand, dove si sono incontrate le università di entrambe le nazioni. In questa occasione, sono state discusse nuove strategie per lo sviluppo urbano e culturale.

Prosegue il rafforzamento delle relazioni accademiche tra l’Abruzzo e l’Uzbekistan. Nei giorni scorsi, a Samarkand, si è concluso il seminario internazionale “New Urbanization Concept”, durante il quale l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Samarkand State Architecture and Construction University hanno firmato un Memorandum of Understanding per promuovere iniziative congiunte in ambito scientifico e didattico. E nella mattinata di lunedì 16 febbraio, nella sede del rettorato della d'Annunzio, a Chieti, si è svolto un incontro tra i vertici delle due università, finalizzato a consolidare il partenariato e a definire le future attività comuni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

L’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con l’università di Samarcanda in Uzbekistan.

Roma si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla fotografia: il Mattatoio di Testaccio diventa il primo Centro pubblico della Fotografia della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.