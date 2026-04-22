Impianti di energia da fonti rinnovabili ecco quanto potrebbe introitare il Comune

Il Comune di Latina potrebbe ricevere diverse centinaia di migliaia di euro o più grazie alle compensazioni previste per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Questi fondi derivano dagli accordi di compensazione legati alla costruzione di impianti di produzione di energia pulita. In alcuni casi, le cifre potrebbero essere sostituite con opere compensative di valore equivalente.

Dalle compensazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il Comune di Latina potrebbe introitare diverse centinaia di migliaia di euro, o cifre anche superiori, o anche opere compensative di corrispondente valore. In seguito alla delibera di Consiglio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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