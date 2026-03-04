Agevolazioni per installare impianti da fonti rinnovabili ecco a chi spettano e come presentare domanda

La Regione ha approvato un nuovo avviso che prevede finanziamenti a tasso agevolato e a breve-medio termine destinati alle famiglie siciliane con redditi bassi. L’obiettivo è sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica. La procedura di presentazione della domanda sarà pubblicata a breve e riguarda specificatamente nuclei familiari che rientrano nei requisiti di reddito stabiliti.

Renato Schifani: “Questa misura che impegna 12 milioni di euro conferma l’impegno del mio governo a favore della transizione energetica e l'attenzione costante verso le fasce più deboli della popolazione" La Regione getta le basi per un avviso di prossima pubblicazione, oggi apprezzate in Giunta, per concedere finanziamenti a tasso agevolato e a breve-medio termine, alle famiglie siciliane con redditi bassi per l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica. Si tratta della base giuridica di un avviso che attua la misura di contrasto della povertà energetica proposta dall'assessorato dell'Energia e... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Decreto bollette, l’esperto: “Pessimo sussidiare chi inquina. Chiedere sacrifici a centrali a gas e vecchi impianti da fonti rinnovabili che godono di rendite”Il decreto Bollette atteso da mesi approda oggi in consiglio dei ministri, ma martedì pomeriggio i tecnici del ministero dell’Ambiente erano ancora... Scontro Umbria-Governo sulla legge regionale su impianti da fonti rinnovabili. "No ad aree interdette"Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale dell'Umbria “Misure urgenti per la... Contenuti e approfondimenti su Agevolazioni per installare impianti da.... Temi più discussi: Fotovoltaico Imprese Sud: Contributi a Fondo Perduto per Autoproduzione di Energia (PN RIC 2021-2027); Facility Parco Agrisolare: i nuovi incentivi per il fotovoltaico nelle imprese agricole; Come funziona il Bonus batterie di accumulo 2026? Ecco quanto si può detrarre; Parco Agrisolare – Incentivi per il fotovoltaico in agricoltura. Un aiuto alle imprese per installare pannelli solari e impianti mini-eoliciNuova opportunità per le imprese che intendono installare pannelli solari e impianti mini-eolici. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti riaperto i termini per il bando dedicato all ... repubblica.it Tutti gli impianti per il riscaldamento che possono accedere ai bonus fiscali 2026I bonus fiscali per la casa che permettono di sostituire o installare nuovi impianti di riscaldamento ammortizzando i costi. infobuildenergia.it Alcuni emendamenti al Coltiva Italia estendono ai microbirrifici le agevolazioni amministrative e fiscali previste per l’enoturismo. Nasceranno le “strade della birra” facebook