Imotski | il mistero dei laghi carsici tra colori magici e siccità

Imotski, città situata nell’entroterra della Dalmazia, è nota per due laghi carsici, il Lago Blu e il Lago Rosso, che si trovano a poca distanza l’uno dall’altro. Questi laghi sono caratterizzati da colori intensi e variegati, che attirano visitatori e studiosi. La presenza di questi corpi idrici è strettamente legata a fenomeni geologici carsici, che hanno modellato il paesaggio circostante nel corso del tempo. La regione si distingue anche per periodi di siccità che ne influenzano il livello delle acque.

Lontano dalle coste della Dalmazia, dove il sale dell’Adriatico cede il passo a un paesaggio di vigne e muretti a secco, la cittadina di Imotski custodisce due straordinari fenomeni carsici: il Lago Blu (Modro jezero) e il Lago Rosso (Crveno jezero). Situati ai piedi del massiccio del Biokovo, questi bacini rappresentano una sfida costante alla comprensione geologica, mutando aspetto in base alle precipitazioni e alle dinamiche delle falde sotterranee. La zona della Zagora dalmata, caratterizzata da rilievi severi e pietra viva, offre uno scenario in cui la natura ha scolpito anfiteatri di roccia attraverso millenni di erosione del calcare....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imotski: il mistero dei laghi carsici tra colori magici e siccità Notizie correlate I segreti dei colori: al Museo l'incontro "Tra pigmenti e mordenti. Colori e tecniche tintorie nel Rinascimento italiano"Sabato 28 febbraio, il Museo della città di Rimini, ospita l'associazione Imago Antiqua, per l’incontro "Tra pigmenti e mordenti. Maya, il mistero della siccità: fu la Terra a colpire i MayaUn nuovo studio di modellizzazione climatica condotto dall’Università di Stoccolma rivela come le devastanti siccità che colpirono la civiltà Maya...