Calcio serie D non arriva la svolta auspicata da mister Protti L’Imolese risveglia la Trevigliese

Nella partita di calcio di serie D, l’Imolese non riesce a conquistare una vittoria desiderata dal mister Protti, mentre la Trevigliese si impone con un gol. L’Imolese schiera Ferretti, Dall’Osso, Mattiolo, Pampaloni, Ricci, Agbugui, Lisi, Dragoi, Rizzi, Barnaba’ e Capozzi. La Trevigliese segna il gol che decide l’incontro, lasciando invariato il risultato finale.

IMOLESE 0 TREVIGLIESE 1 IMOLESE: Ferretti, Dall’Osso, Mattiolo, Pampaloni, Ricci, Agbugui, Lisi, Dragoi, Rizzi, Barnaba’, Capozzi. A disp. Cipi, Elefante, Bellucci, Troiano, Manzoni, Tandara, Macario, De Chiara, Cipriani. All. Protti. TREVIGLIESE: Maccherini, Moraschi, Rubagotti, Caporali, Del Carro, Ruggeri, Montalbano, Nchama, De Respinis, Ortelli, Brambilla. A disp. Bersanetti, Sharma, Romani, Cretti, De Gradi, Di Palma, Vinzioli, Gaye, Pesenti. All. Carminati. Arbitro: Iudicone di Formia. Reti: 23’pt Caporali. L’Imolese risveglia anche la Trevigliese, che al Galli torna a vincere dopo tre mesi di astinenza e inguaia sempre di più i rossoblù di Protti, a un passo, ora, dalla zona retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio serie d, il 4 gennaio l’esame con la pistoiese. L’Imolese deve cercare la svolta nel 2026. Ora al timone c’è Protti, il saluto di PotepanOtto partite senza vittoria, 95 giorni senza vincere al Galli: peggio di così, difficilmente l’Imolese avrebbe potuto chiudere il 2025.

Calcio serie d: dopo il ko interno contro la pistoiese. Imolese, al Galli la vittoria manca da 104 giorni. Protti: "Cuore, testa e geometrie non sono serviti»La punizione di Maldonado e la prima sconfitta di Protti, legate da un filo che non porta certo buone notizie all’Imolese, ma soltanto carbone nella...

