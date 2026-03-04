L’Imolese è sempre più in basso Protti | Adesso si fa davvero dura

L’Imolese vive un momento difficile, con risultati che peggiorano di giornata in giornata. L’allenatore ha commentato che la situazione sta diventando molto complicata, segnando il punto più basso degli ultimi anni. La squadra sta attraversando un periodo di crisi sia in campo che fuori, e le sfide da affrontare sono sempre più numerose. La stagione si sta rivelando tra le più complicate della recente storia del club.

Il momento più delicato degli ultimi anni, senza se e senza ma. L'Imolese lo sta vivendo in pieno, protagonista di una stagione che sta prendendo una brutta, bruttissima piega: in campo e fuori. Una cura, quantomeno momentanea – per rimediare a una settimana che definire turbolenta è un eufemismo –, sarebbe potuta arrivare dal campo, domenica al Galli, nello scontro diretto salvezza contro la Trevigliese. E invece niente: anche gli orceani hanno banchettato a Imola, affossando la squadra di mister Stefano Protti e aprendo scenari pericolosi in chiave retrocessione. Ora, infatti, il margine dei rossoblù rispetto al penultimo posto è di soli due punti.