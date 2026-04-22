Immagini da assaporare

Durante una serata speciale, si sono mescolati elementi artistici e gastronomici in un evento dedicato agli appassionati di entrambe le discipline. L’arte emozionale di una pittrice si è incontrata con la creatività culinaria di uno chef responsabile di un progetto gastronomico, accompagnato dalle due chef, che sono rispettivamente moglie e madre. L’evento ha offerto un’esperienza immersiva, combinando immagini visive e portate gastronomiche in un’unica occasione.

Dall’incontro tra l’arte emozionale di Mary More e la ricerca gastronomica di Yassin, responsabile di Marcello Experience, insieme alle chef, rispettivamente moglie e mamma, Salva e Hayatt, nasce una serata esclusiva che unisce linguaggi visivi e culinari in un’unica esperienza immersiva.Il.🔗 Leggi su Parmatoday.it The Hidden Dark Side of Strong People Notizie correlate Leggi anche: Festa dell’olio: esperienze da assaporare in riva al lago Mattia Mosconi torna ad assaporare il gusto della serie ATorna ad assaporare il gusto della serie A Mattia Mosconi, talento grosino in forza ai nerazzurri che, in questa stagione, si sta dividendo tra Under... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Fuorisalone da assaporare: gli eventi food, beverage e per i pet lovers; Fuorisalone da assaporare: gli eventi food, beverage e per i pet lovers; Fuorisalone da assaporare: gli eventi food, beverage e per i pet lovers; Fuorisalone da assaporare: gli eventi food, beverage e per i pet lovers. La nostra #Sicilia meravigliosa dalle immagini di @CopernicusEU. Questa visualizzazione composita è generata da due immagini acquisite dai satelliti Copernicus Sentinel-2 il 6 e l’8 aprile 2026. #RegioneSiciliana @VisitSicilyOP x.com Assalto ultras al bus dell’Igea Virtus. Immagini agghiaccianti documentano l'inseguimento di un commando in scooter contro il pullman della squadra siciliana. Borrelli. «Scene da guerriglia in autostrada, non sono tifosi ma criminali. Tolleranza zero, servono D - facebook.com facebook