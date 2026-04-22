Immagini da assaporare

Da parmatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata speciale, si sono mescolati elementi artistici e gastronomici in un evento dedicato agli appassionati di entrambe le discipline. L’arte emozionale di una pittrice si è incontrata con la creatività culinaria di uno chef responsabile di un progetto gastronomico, accompagnato dalle due chef, che sono rispettivamente moglie e madre. L’evento ha offerto un’esperienza immersiva, combinando immagini visive e portate gastronomiche in un’unica occasione.

Dall’incontro tra l’arte emozionale di Mary More e la ricerca gastronomica di Yassin, responsabile di Marcello Experience, insieme alle chef, rispettivamente moglie e mamma, Salva e Hayatt, nasce una serata esclusiva che unisce linguaggi visivi e culinari in un’unica esperienza immersiva.Il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

The Hidden Dark Side of Strong People

Video The Hidden Dark Side of Strong People

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