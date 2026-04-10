Festa dell’olio | esperienze da assaporare in riva al lago
Da venerdì 10 a domenica 12 aprile si svolge la Festa dell’Olio a Torri del Benaco, un evento dedicato alla valorizzazione dell’Olio Extravergine d’Oliva. La manifestazione propone una mostra-mercato, dimostrazioni di cucina con chef locali e degustazioni guidate. Durante le tre giornate, i partecipanti potranno assaporare diverse specialità e scoprire le tecniche di produzione dell’olio, tutte accompagnate dalla cornice del lago.
Da venerdì 10 a domenica 12 aprile torna la Festa dell’Olio a Torri del Benaco. L’evento dedicherà tre giornate all’eccellenza e alla cultura dell’Olio Extravergine d’Oliva, attraverso un “gustoso” programma che spazia dalla mostra-mercato ai cooking show, tra degustazioni guidate, mixology a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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