Mattia Mosconi torna ad assaporare il gusto della serie A

Mattia Mosconi, giovane calciatore proveniente dalla squadra giovanile di Grosseto, ha ripreso a giocare in Serie A dopo un periodo trascorso tra la formazione Primavera e l’Under 23. Durante questa stagione, ha avuto alcune occasioni di scendere in campo con la prima squadra, sotto la guida dell’allenatore Christian Chivu. La sua presenza nel massimo campionato italiano rappresenta un passo importante nella sua carriera sportiva.

Torna ad assaporare il gusto della serie A Mattia Mosconi, talento grosino in forza ai nerazzurri che, in questa stagione, si sta dividendo tra Under 23 e formazione Primavera senza disdegnare, per l'appunto, qualche apparizione con i big guidati da Christian Chivu.Proprio Mosconi, complice anche.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Un grande Mattia Mosconi avvicina l'Italia agli EuropeiContro la Slovacchia, Mattia Mosconi ha sbloccato il risultato al 37' del primo tempo e poi nella ripresa, dopo il raddoppio di Liberali, ha fornito... Mattia Mosconi e l'Italia approdano ai campionati EuropeiDecisivo, dopo i successi per 3-0 conquistati contro Ungheria e Slovacchia, il pareggio di ieri pomeriggio a Catanzaro contro la Turchia con il...