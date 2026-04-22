Immaginare un futuro senza armi | all' Hangar Teatri lo spettacolo con le scuole triestine

Debutta all’Hangar Teatri uno spettacolo-reading che ci invita a immaginare un futuro senza armi né guerre: “Un gioco da ragazzi”, in scena venerdì 24 e sabato 25 aprile alle ore 19:00. Sul palco, insieme all’ideatrice Valentina Fiammetta Milan, i giovani partecipanti del progetto “Dentro e fuori.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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