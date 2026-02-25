Approda a Hangar Teatri Seggioline lo spettacolo per bimbi dai 3 anni

Torna ad Hangar Teatri la compagnia Teatro Telaio con “Seggioline: crescere è trovare il proprio equilibrio tra ordine e fantasia", uno spettacolo per bambini dai 3 anni in su, scritto, diretto e interpretato da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. L'appuntamento è per domenica 15 marzo alle ore 11:00. In scena due personaggi molto distinti: lui è ordinato e preciso, lei invece porta scompiglio e meraviglia, due persone che sembrano molto distanti fra loro e alla fine si completano a vicenda. Seggioline è la storia dell’incontro di due personaggi contrapposti, interpretati da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, che usano il teatro di figura per creare uno spettacolo non verbale, molto delicato e coinvolgente. Da una parte c’è Lui, una figura molto ordinata, costruisce le sedie per stare seduti in modo composto e fermo, dall’altra parte invece c’è Lei, leggera, con un sacchetto pieno di cose strane, di oggetti colorati e diversi fra loro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

