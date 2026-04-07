Inaugura il festival Travest3 all' Hangar Teatri con La voce umana in lipsync

Il festival en travesti torna all’Hangar Teatri a partire da venerdì 17 aprile, con una serie di eventi tra talk e spettacoli. La rassegna intitolata “Travest3” si apre con “Travastri! Astrologia e Queer”, seguito da “Lo spazio sicuro” di un artista locale e dal primo spettacolo teatrale in lip sync, “La”, interpretato da un gruppo di performer. La programmazione proseguirà con ulteriori appuntamenti fino a fine mese.

Riparte il festival en travesti all'Hangar teatri a partire da venerdì 17 aprile. La rassegna “Travest3” sarà inaugurata dal talk “Travastri! Astrologia e Queer”, seguito da un altro talk, “Lo spazio sicuro” di Diego Piemontese, e infine lo spettacolo teatrale in lip sync di La Fede Vera in “La Voce Umana" di Jean Cocteau. Vediamoli nel dettaglio. Ad aprire la terza edizione del Travest3 Festival, venerdì 17 aprile, sarà Shamanna alle ore 17:00 con il talk “Travastri! Astrologia e Queer”. Shamanna torna come guida della vita queer con un evento che esplora l’astrologia come strumento di interpretazione e sperimentazione dell’identità. L’ingresso dell’incontro è libero e si terrà presso Vita Lenta, in via Luigi Pecenco 4, accanto a Hangar Teatri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

"Superstella", la danza contemporanea di Vittorio Pagani all'Hangar TeatriIn scena Vittorio Pagani si domanda come nascono al giorno d’oggi e come si diffondono le opere di danza.

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