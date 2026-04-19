Nella terza partita della finale scudetto, Milano ha ottenuto una vittoria importante contro Conegliano al Palaverde di Villorba. Egonu si è distinta con una prestazione dominante, contribuendo al successo della sua squadra. Con questo risultato, Milano ha ridotto lo svantaggio nella serie, portandola sul punteggio di 2-1. La partita ha visto un confronto equilibrato, ma la squadra di casa non è riuscita a portare a termine l’obiettivo del nono scudetto consecutivo.

Spalle al muro, a un passo dal ko nella finale scudetto, Milano trova la forza per riaprire la serie. Davanti a 5344 spettatori (tutto esaurito il PalaVerde) Conegliano fallisce l’appuntamento con il nono scudetto della storia e lascia al Vero Volley gara-3. La prima partita della serie dove Paola Egonu riesce a diventare un fattore (12 punti nel terzo set, quello che ha svoltato la partita). Mercoledì all’Allianz Cloud gara-4. In avvio Milano si illude complice i tanti errori al servizio di Conegliano (8) e riesce a vincere il primo set alimentando l’illusione di riaprire la serie scudetto. Nel secondo set l’Imoco è meno fallosa e riesce a tenere dietro il Vero Volley ma è con l’ingresso al servizio di Adigwe (dal 19-17, al 22-18) che la squadra di Daniele Santarelli riesce ad allungare e far suo il secondo set.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Egonu domina, Milano vince gara-3 e riapre la finale scudetto: ora è 2-1 Conegliano

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