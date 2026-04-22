Un rappresentante di una società sta portando avanti un tour promozionale in Italia, visitando diverse location tra cui Milano, Roma e Taranto. Durante il viaggio, sono state realizzate interviste presso il Four Season di Milano e negli studi di Sky Tg24. L’obiettivo dichiarato è promuovere un progetto legato all'acquisto di un'azienda, con incontri e incontri informativi in varie città italiane.

Un’intervista al Four Season di Milano, un’altra negli studi di Sky Tg24, quindi un salto a Roma e poi a Taranto. Michael Flacks è tornato in prima linea. Vuole l’ Ilva, dice. E ricorda che in teoria avrebbe in piedi un negoziato in esclusiva con Acciaierie d’Italia, vistato dal ministro Adolfo Urso, mentre il concorrente Jindal Steel è alle prese con qualche dubbio, legato principalmente alla situazione in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, senza dimenticare che la crisi in Medio Oriente avrebbe un impatto anche sulla volontà degli indiani di produrre in Oman una parte del preridotto, necessario per alimentare i forni elettrici, strumento chiave per ambientalizzare il siderurgico di Taranto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, il tour autopromozionale di Flacks in Italia per inseguire l’acquisto. Tra numeri e idee a caso

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