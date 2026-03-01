La richiesta di Flacks | L?acquisto dell?ex Ilva? Scudo penale essenziale

Flacks Group ha presentato una richiesta in cui evidenzia l'importanza di uno scudo penale per l'acquisto dell'ex Ilva. La multinazionale ArcelorMittal, che ha gestito lo stabilimento prima di essere sostituita dall'amministrazione straordinaria, è coinvolta nel discorso. La richiesta si concentra sulla necessità di una tutela legale specifica per procedere con l'acquisto.

Come ArcelorMittal, la multinazionale che ha gestito l’ex Ilva e che poi è stata soppiantata dall’amministrazione straordinaria in corso, anche Flacks Group rivendica uno scudo penale per l’acciaieria. Un ombrello protettivo per mettersi al riparo. Flacks Group è il fondo americano con il quale i commissari di Ilva e di Acciaierie d’Italia, rispettivamente proprietà e gestore degli impianti siderurgici, stanno trattando da alcune settimane la vendita dell’azienda, dopo che la sua offerta è stata reputata migliore rispetto a quella del concorrente Bedrock. La richiesta di uno scudo penale è nella lettera di cinque pagine che gli avvocati del gruppo americano (ma la missiva è firmata direttamente da Michael Flacks) hanno spedito alle due amministrazioni straordinarie all’indomani della sentenza del Tribunale di Milano sull’ex Ilva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Due offerte per l’acquisto dell’ex Ilva Bedrock e FlacksL'articolo Due offerte per l’acquisto dell’ex Ilva Bedrock e Flacks proviene da Noi Notizie.

Ex Ilva, offerta d’acquisto di Flacks GroupRoma - Il fondo americano Flacks Group esce allo scoperto e annuncia di avere presentato un’offerta vincolante per l’acquisto di Acciaierie d’Italia.

