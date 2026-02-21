ex ilva tra flacks e marcegaglia prove di alleanza

Marcegaglia e il gruppo Flacks stanno rafforzando la loro collaborazione per rilanciare l’ex Ilva di Taranto. La loro alleanza mira a trovare soluzioni concrete per la riqualificazione dello stabilimento e la creazione di nuovi posti di lavoro. Entrambe le aziende hanno già avviato incontri e condividono progetti industriali. La partnership potrebbe cambiare il destino dello stabilimento, che ha attraversato anni di crisi e incertezze. La strada verso una nuova fase produttiva si fa più concreta.

Si stringono i rapporti tra Marcegaglia e il gruppo Flacks per dare un futuro produttivo all’ex Ilva di Taranto. Secondo quanto appreso dal Giornale, dopo le prime interlocuzioni di inizio mese tra il patron del gruppo Michael Flacks (foto) e la famiglia mantovana, si sarebbe giunti alla stesura di un memorandum of understanding tra le parti per rafforzare i legami commerciali con le acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano. «Il protocollo d’intesa con Marcegaglia prevede che quest’ultima sia disposta a rivalutare la quantità di acciaio fornita annualmente, attualmente oggetto di un accordo di fornitura tra Acciaierie d’Italia e Marcegaglia», spiega una fonte vicina al gruppo Usa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ex Ilva, scambio di lettere tra gruppo Flacks e comitato 'no forno': "Respireremo la vostra stessa aria"Il comitato che si oppone al forno elettrico nell’area ex Ilva ha scritto al gruppo americano che punta ad acquisire lo stabilimento.

Ilva, accordo raggiunto tra Gruppo Flacks e governo italiano. “Vogliamo investire a lungo termine e modernizzare”Il Gruppo Flacks e il governo italiano hanno concluso un accordo per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva.

