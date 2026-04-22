Ilva cassa integrazione fino a marzo 2027 e da ottobre mancheranno i soldi Intanto sulla vendita è tutto fermo

La cassa integrazione per lo stabilimento industriale continuerà fino a marzo 2027, ma da ottobre si prevedono difficoltà nel pagamento delle spettanze ai lavoratori. Nel frattempo, la vendita dell’azienda resta bloccata e non ci sono novità concrete al momento. Le trattative tra le parti sembrano ferme, e non sono stati annunciati cambiamenti nelle procedure in corso. La situazione resta incerta e senza aggiornamenti ufficiali sulla risoluzione del contenzioso.

In attesa che il ministro delle Imprese Adolfo Urso trasformi i suoi mirabolanti annunci in fatti, gli operai dell’ Ilva hanno una certezza e una nuova incertezza: fino alla fine di febbraio 2027 saranno in cassa integrazione, ma da ottobre non è garantita l’ integrazione al 70% coperta con i fondi previsti dall’ultimo decreto ad hoc sull’acciaieria. Senza alcun accordo con i sindacati, è stata chiusa la procedura per la proroga della cassa integrazione chiesta da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria al ministero del Lavoro: riguarderà 4.450 lavoratori, lo stesso numero – circa il 50% dei dipendenti – della precedente. Senza un rifinanziamento della misura, quindi, chi finirà in cassa integrazione vedrà peggiorare le proprie condizioni economiche, già fiaccate da 14 anni di ammortizzatori sociali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, cassa integrazione fino a marzo 2027 e da ottobre mancheranno i soldi. Intanto sulla vendita è tutto fermo Notizie correlate Ex Ilva, chiesta proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratoriAcciaierie d’Italia ha chiesto al Ministero del Lavoro la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per 4. Ex Ilva, Urso nel caos. Cassa integrazione, mancano le copertureLavoro Salta il tavolo al ministero del Lavoro: inaccettabile la cig sotto il 70 percento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ex Ilva, Urso nel caos. Cassa integrazione, mancano le coperture; Ex Ilva, nulla di fatto sul fronte cigs: ancora nessuna integrazione, tavolo aggiornato al 22 aprile; Ilva, sarà cassa integrazione fino a marzo 2027 e da ottobre mancheranno i soldi. La vendita? Tutto fermo; Ex Ilva, nuovo incontro sulla cassa integrazione il 22 aprile. Ex Ilva, via libera alla proroga della cassa integrazione per 4.550 lavoratoriSi è chiusa con un mancato accordo tra azienda e sindacati l'incontro al ministero del Lavoro: i fondi già stanziati bastano fino a ottobre ... rainews.it Ex Ilva, Uilm: integrazione della Cigs ma forse solo fino a ottobreTerminato l'incontro al ministero del Lavoro sulla proroga della cassa integrazione straordinaria per 4.450 lavoratori dell'ex Ilva. Per Guglielmo Gambardella, ... ildiariodellavoro.it Michael Flacks, proprietario del fondo americano Flacks Group, in corsa per acquisire l’ex #Ilva, ha rivelato a Milano Finanza un’acquisizione imminente di un gruppo italiano e lancia l’ultima sfida all’esecutivo: «Se il governo mi vende l’Ilva, sposto l'headqu - facebook.com facebook #Flacks rilancia: non solo l’ex #Ilva, in Italia comprerò altre società. Pronto a trasferire il mio quartier generale x.com