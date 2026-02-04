Ex Ilva chiesta proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratori

Ex Ilva chiede al Ministero del Lavoro di prorogare la cassa integrazione per 4.450 lavoratori. La richiesta arriva mentre la vertenza sulla gestione dello stabilimento continua a tenere banco, con i sindacati che chiedono garanzie e l’azienda che cerca di evitare licenziamenti di massa. I lavoratori attendono novità, pronti a scendere in piazza se le risposte non arriveranno in tempi brevi.

Acciaierie d’Italia ha chiesto al Ministero del Lavoro la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per 4.450 dipendenti, a fronte di una forza lavoro complessiva di oltre 9.700 addetti. L’istanza prevede una durata di 12 mesi, a partire dal 1° marzo 2026, e si inserisce nel contesto della gestione commissariale attualmente in corso. Perché la cassa integrazione. La società motiva la richiesta affermando: i concorrenti fattori avversi al regolare e proficuo svolgersi dell’attività produttiva e commerciale hanno provocato e via via aggravato lo squilibrio dei fattori produttivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

