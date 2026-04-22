Iliade in una mummia in Egitto il chiarimento | Papiro usato come imballaggio

Un frammento dell'Iliade di Omero, scoperto su una mummia di epoca greco-romana in Egitto, non era stato inserito come parte di un testo funerario, ma serviva come materiale di imballaggio. La scoperta ha chiarito che il papiro non aveva una funzione rituale, bensì era stato utilizzato per confezionare o proteggere la mummia durante il processo di conservazione. La rivelazione ha portato a una revisione delle interpretazioni precedenti sulla presenza di testi classici in contesti funerari.

(Adnkronos) – Il frammento dell'Iliade di Omero rinvenuto su una mummia di epoca greco-romana in Egitto non era un testo destinato ad accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’aldilà, ma un semplice elemento funzionale alla mummificazione. A chiarirlo, come riporta l'Adnkronos, è Gianluca Miniaci, egittologo dell’Università di Pisa, commentando il recente ritrovamento avvenuto nella necropoli di Ossirinco, in Egitto, non lontano dall’area in cui l’Ateneo pisano conduce ricerche archeologiche dal 2015. La scoperta, effettuata da una missione archeologica spagnola a Ossirinco, nel governatorato di Minya, ha riportato alla luce una...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Egitto, papiro dell’Iliade tra le bende: scoperta in una mummiaUn frammento dell’epica di Omero è stato rinvenuto all’interno di una mummia di epoca romana ad Al Bahnasa, nel cuore dell’Egitto centrale. “Egitto, trovano un frammento dell’Iliade dentro una mummia: “Scoperta senza precedenti”Le scoperte archeologiche non smettono di farci sognare e l’ultima meraviglia sembra quasi uscita da un film: i ricercatori a El- Bahnasa, nella zona... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una scoperta straordinaria da una mummia romana, c’entrano Omero e l’Iliade; Scoperta che riscrive la storia: trovato in Egitto, dentro una mummia, un papiro dell'Iliade; La mummia con la passione per Omero, un frammento dell’Iliade scoperto in una mummia. È senza precedenti; Scoperta incredibile in Egitto: un frammento dell'Iliade emerge da una mummia egizia. Il papiro che riscrive la storia. È stato trovato un frammento dell’Iliade dentro a una mummiaProviene da uno scavo nell'antica Ossirinco, in Egitto, e in un certo senso non è una scoperta così sorprendente ... ilpost.it Frammento dell'Iliade all'interno di una mummia egiziana, mistero risolto?Frammento dell'Iliade di Omero in una mummia scoperta in Egitto: funzione simbolica o religiosa? Mistero risolto dall'egittologo Gianluca Miniaci. tgcom24.mediaset.it Tra mito e archeologia: un papiro dell’Iliade rivela i segreti della mummificazione in Egitto - facebook.com facebook Un frammento dell'Iliade di Omero è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come "senza precedenti" nella storia della disciplina. Il ritrovamento è stato effettuato dalla missione arc x.com