Egitto papiro dell’Iliade tra le bende | scoperta in una mummia

In Egitto è stato scoperto un frammento dell’Iliade di Omero all’interno di una mummia risalente all’epoca romana, trovata ad Al Bahnasa, nel centro del paese. Il reperto si trova tra le bende che avvolgevano il corpo mummificato. La scoperta è stata annunciata dalle autorità archeologiche locali, che hanno condotto gli scavi nella zona.

Un frammento dell’epica di Omero è stato rinvenuto all’interno di una mummia di epoca romana ad Al Bahnasa, nel cuore dell’Egitto centrale. Il ritrovamento, avvenuto nella Tomba 65 del Settore 22, ha portato alla luce un papiro datato circa 1.600 anni fa, posizionato proprio sull’addome del defunto durante le procedure di imbalsamazione. Il reperto è emerso grazie alla campagna di scavo condotta tra novembre e dicembre 2025 dalla missione di Oxyrhynchus dell’Università di Barcellona, sotto la direzione dell’archeologa Núria Castellano. La scoperta mette in discussione ciò che gli esperti credevano di sapere sui contenuti dei papiri inseriti nei rituali di mummificazione, poiché finora i testi trovati in tali contesti erano esclusivamente di natura magica o legata a formule rituali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Egitto, papiro dell’Iliade tra le bende: scoperta in una mummia Notizie correlate “Egitto, trovano un frammento dell’Iliade dentro una mummia: “Scoperta senza precedenti”Le scoperte archeologiche non smettono di farci sognare e l’ultima meraviglia sembra quasi uscita da un film: i ricercatori a El- Bahnasa, nella zona... Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo anticoRoma, 20 aprile 2026 – Un frammento dell’Iliade nascosto dentro una mummia egizia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una scoperta straordinaria da una mummia romana, c’entrano Omero e l’Iliade; Egitto, scoperta tomba romana con lingue d’oro e un raro papiro dell’Iliade nel sito di Bahnasa; Il papiro dell’Iliade nascosto in una mummia: nuova scoperta sorprendente in Egitto; Scoperta che riscrive la storia: trovato in Egitto, dentro una mummia, un papiro dell'Iliade. Egitto, un papiro dell'Iliade trovato in una mummia: la scoperta che riscrive la storiaUn papiro dell'«Iliade» di Omero è stato rinvenuto all’interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi ... ilmessaggero.it Scoperta incredibile in Egitto: un frammento dell'Iliade emerge da una mummia egizia. Il papiro che riscrive la storiaAd Al Bahnasa un papiro omerico integrato nel rituale di imbalsamazione: è la prima volta che un testo letterario greco viene ritrovato in un contesto funerario egizio ... tg.la7.it Scoperta che riscrive la storia: trovato in #Egitto, dentro una #mummia, un #papiro dell'#Iliade #archeologia - facebook.com facebook Scoperta che riscrive la storia: trovato in #Egitto, dentro una #mummia, un #papiro dell' #Iliade #archeologia x.com