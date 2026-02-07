Pesaro incendio vicino alla stazione | treni in tilt e ipotesi piromane Colpite altre stazioni sospetti sugli anarchici per Milano-Cortina

Un incendio si è sviluppato vicino ai binari della stazione di Pesaro, creando caos sui treni. Le fiamme hanno causato ritardi e cancellazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, mentre le forze dell’ordine valutano l’ipotesi di un atto doloso, forse un piromane. Al momento, non ci sono ancora certezze, ma si indaga anche su altri episodi simili avvenuti in diverse stazioni, mentre sospetti si concentrano su gruppi anarchici legati a Milano-Cortina.

PESARO - Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. Sul posto i vigili del fuoco mentre la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Pesaro dalle 5.20 e risulta ora fortemente rallentata nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione. Le indagini Sono in corso i controlli della polizia e del personale della Scientifica, con varia strumentazione, vicino ai binari della stazione di Pesaro dove stamattina si è innescato un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, in un pozzetto dove ci sono anche cavi elettrici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Questa mattina a Pesaro si è verificato un incendio vicino alla stazione, nei pressi di un tombino vicino ai binari.

Questa mattina un incendio si è sviluppato vicino alla stazione di Pesaro, causando caos tra i pendolari.

