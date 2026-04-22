In provincia di Foggia si diffonde il virus chiamato 'marmotta', associato a esplosivi che provocano timori tra gli abitanti e portano all’isolamento dei comuni. Le autorità stanno indagando su questo fenomeno, che ha causato danni a edifici e attività commerciali dismesse. Mentre le discussioni economiche si svolgono in altri contesti, qui si registra un clima di preoccupazione legato a episodi di detonazioni e a un contesto di abbandono.

Mentre le banche centrali discutono di tassi, prestiti, finanziamenti, mutui e algoritmi, in provincia di Foggia la realtà ha il sapore amaro della polvere pirica e il colore ingiallito delle insegne di abitazioni e locali commerciali sfitti. Non è solo un problema di sicurezza o di bilanci.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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