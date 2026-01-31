I fratelli foggiani della ' marmotta' l’uso e abuso degli esplosivi ' salta-bancomat' | Ci siamo presi 80 carte

I fratelli di Foggia della 'marmotta' continuano a far parlare di sé. Sono giovani, sfrontati e pronti a rischiare, anche con esplosivi artigianali per rubare dai bancomat. In pochi mesi, hanno preso 80 carte e danneggiato diverse banche in città. La polizia cerca di capire chi siano e come si muovano, ma loro sembrano sempre un passo avanti.

Sono giovani, sfrontati e incoscienti quanto basta per maneggiare ordigni rudimentali in grado di sventrare la cassa metallica di un bancomat danneggiando, nella maggior parte dei casi, gli edifici che ospitano gli istituti bancari. Con buona pace (si fa per dire) dei residenti delle zone colpite.

