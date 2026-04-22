Il virus della ' marmotta' l' esplosivo che piega i comuni foggiani e costringe tutti a scappare
In provincia di Foggia, alcune aree mostrano edifici abbandonati e insegne ormai ingiallite, con un’atmosfera che richiama la presenza di un’esplosivo chiamato 'marmotta'. Le autorità stanno indagando su un fenomeno che ha portato alla fuga di molte persone e alla destabilizzazione di alcune zone. Nel frattempo, le discussioni delle banche centrali riguardano tassi di interesse e prestiti, mentre questa realtà locale si presenta in modo molto diverso.
Mentre le banche centrali discutono di tassi, prestiti, finanziamenti, mutui e algoritmi, in provincia di Foggia la realtà ha il sapore amaro della polvere pirica e il colore ingiallito delle insegne di abitazioni e locali commerciali sfitti. Non è solo un problema di sicurezza o di bilanci.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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