Il virus della ' marmotta' l' esplosivo che piega i comuni foggiani e costringe tutti a scappare

In provincia di Foggia, alcune aree mostrano edifici abbandonati e insegne ormai ingiallite, con un’atmosfera che richiama la presenza di un’esplosivo chiamato 'marmotta'. Le autorità stanno indagando su un fenomeno che ha portato alla fuga di molte persone e alla destabilizzazione di alcune zone. Nel frattempo, le discussioni delle banche centrali riguardano tassi di interesse e prestiti, mentre questa realtà locale si presenta in modo molto diverso.