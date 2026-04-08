Catania rapina al bancomat con la tecnica della marmotta 3 arresti ritrovati altro ordigno e 400gr di esplosivo - VIDEO
A Catania, tre persone sono finite in manette dopo aver tentato di svaligiare un bancomat usando la tecnica della
Per forzare il bancomat è stata impiegata la tecnica della cosiddetta "marmotta", un congegno metallico posizionato vicino allo sportello per provocarne l’esplosione Intorno alle 3 del mattino, in via Roma a Mascalucia (Catania), un gruppo di persone con il volto coperto ha tentato di assalta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Catania, prova a far saltare bancomat con tecnica della "marmotta": arrestato(LaPresse) – Un tentativo di far saltare in aria un bancomat in via Roma a Mascalucia (Catania) è stato sventato grazie all’intervento immediato dei...
Assalti ai bancomat con la tecnica della 'marmotta': 5 arresti. Nel covo trovati 20mila euroSono stati arrestati i cinque componenti della banda della ‘marmotta’, che ha messo a segno colpi in diversi istituti di credito - tra cui quelli di...
Temi più discussi: VIDEO | Tentata rapina con esplosivo in un bancomat: bloccato un uomo, indagini in corso sui complici; Mascalucia, assalto al bancomat con esplosivo: inseguimento dei Carabinieri e arresto dopo lo schianto; Assalto a bancomat con la tecnica della marmotta: inseguimento e arresto nel Catanese; Tentata rapina al distributore Lukoil sull'asse dei servizi: indagini in corso dei carabinieri.
L’assalto al bancomat con l’esplosivo, due arresti. Sequestrata anche drogaNon si è mai fermata l’attività investigativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania dopo il violento assalto a un ... 98zero.com
Assalto al bancomat di Mascalucia, sale a tre il numero degli arrestati: sequestrata una marmottaIn un garage a San Pietro Clarenza trovati anche 400 grammi di flash powder e 200 grammi di droga ... lasicilia.it
Zona Industriale di Catania: si parte dalla terza strada in totale stato di abbandono Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #catania - facebook.com facebook