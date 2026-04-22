Il violino di Manuela Mosca incanta l' ospedale di Bobbio

Ieri a Bobbio si è svolta una tappa della rassegna “Stelle sonanti” all’interno dell’ospedale, diretto dal responsabile di Medicina e lungodegenza. Durante l’evento, è stato presentato il violino di Manuela Mosca, che ha suscitato grande interesse tra i presenti. La manifestazione si è svolta tra le colline piacentine, coinvolgendo i pazienti e il personale dell’ospedale in un’atmosfera di musica e condivisione.

“Anime romantiche” tra le colline piacentine. Ieri la rassegna “Stelle sonanti” ha fatto tappa a Bobbio, all’interno dell’ospedale diretto da Antonio Manucra, direttore Medicina e lungodegenza ospedale di montagna e processi di integrazione territoriale a valenza provinciale. Giunta alla seconda.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Nuovo ambulatorio di Cure palliative all'ospedale di BobbioL’ospedale di Bobbio rafforza il proprio ruolo di presidio di prossimità con l’apertura del nuovo ambulatorio di Cure palliative, un servizio... Manuela Arcuri incanta Prato: “Recitare nel film ‘Tradita’ è stato un viaggio emotivo potente”Prato, 28 marzo 2026 – Una serata all’insegna del grande cinema e delle emozioni quella che si è consumata venerdí sera nella sala 12 l'Omnia Center... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: PalabancaEventi, lunedì musica da camera tra Romanticismo e Impressionismo; Musica e bellezza nei luoghi di cura, a Bobbio torna Stelle sonanti. Il violino di Manuela Mosca incanta l'ospedale di BobbioAnime romantiche tra le colline piacentine. Ieri la rassegna Stelle sonanti ha fatto tappa a Bobbio, all’interno dell’ospedale diretto da Antonio Manucra, direttore Medicina e lungodegenza ... ilpiacenza.it Manuela Mosca, chi è la violinista piacentina: dal debutto con Riccardo Muti all'esibizione in Vaticano per Papa LeoneDal concerto di Natale presso la Sala Paolo VI in Vaticano all'esibizione a Osaka, in rappresentanza della cultura e dell'Università italiana, la violinista 20enne Manuela Mosca si lascia alle spalle ... ilmessaggero.it Sandro Mosca. Itzhak Perlman · Salut d'amour, Op. 12. Tre appuntamenti con il violino di Manuela ..... Stasera nella splendida Chiesa di S.Sisto Domani nei saloni della Banca di Piacenza Martedi presso l ospedale di Bobbio. - facebook.com facebook