Venerdì sera, nella sala 12 dell’Omnia Center di Prato, si è svolta una proiezione cinematografica a cui ha partecipato un’attrice nota. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha visto la presenza dell’interprete sul palco, che ha commentato l’esperienza di recitare nel film intitolato ‘Tradita’. La serata ha offerto un’occasione per il pubblico di vivere un momento dedicato al cinema e alle emozioni che lo accompagnano.

Prato, 28 marzo 2026 – Una serata all’insegna del grande cinema e delle emozioni quella che si è consumata venerdí sera nella sala 12 l' Omnia Center di Prato. Il complesso ha ospitato con un successo la tappa conclusiva del tour promozionale di "Tradita", la pellicola che segna il ritorno da protagonista di Manuela Arcuri. L’evento, caratterizzato da una grande affluenza, ha confermato il legame profondo tra l’attrice e il suo pubblico, accorso numeroso per questa chiusura in stile "gran finale".? La serata è stata offerta dalla Fondazione Pallavicino di Genova, prestigiosa realtà culturale rappresentata per l’occasione dal Dottor Claudio Senzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manuela Arcuri incanta Prato: “Recitare nel film ‘Tradita’ è stato un viaggio emotivo potente”

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