Nuovo ambulatorio di Cure palliative all' ospedale di Bobbio

L’ospedale di Bobbio apre un nuovo ambulatorio di Cure palliative. Si tratta di un servizio pensato per rispondere meglio alle esigenze della comunità locale. L’obiettivo è offrire un supporto più vicino e più strutturato a chi ha bisogno di cure specializzate in fase avanzata di malattia. La struttura si aggiunge ai servizi già presenti, rafforzando il ruolo di presidio di prossimità dell’ospedale. La decisione nasce dall’ascolto dei cittadini e dall’analisi dei bisogni del territorio.

L'ospedale di Bobbio rafforza il proprio ruolo di presidio di prossimità con l'apertura del nuovo ambulatorio di Cure palliative, un servizio strutturato e organizzato che nasce dall'ascolto del territorio e dalla lettura attenta dei suoi bisogni. Un passo significativo che conferma la volontà.

