Il videogame che inizia dopo un Lunamoto un terremoto lunare | com'è stata la nostra prova di Pragmata

Il nuovo videogioco di Capcom si apre con un evento chiamato Lunamoto, un terremoto che si verifica sulla Luna. La narrazione ruota attorno a un rapporto padre-figlia in un contesto che combina elementi di spazio e intelligenza artificiale. Il gioco presenta un'avventura che si distingue per la sua delicatezza e coinvolgimento, anche se non spinge mai troppo oltre i propri limiti narrativi o tematici.

Il nuovo gioco di Capcom unisce spazio, IA e rapporto padre-figlia in un’avventura delicata e coinvolgente che però non osa mai davvero fino in fondo. Certo, questo titolo ha comunque il merito di rinnovare il panorama videoludico. Pragmata è disponibile per PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 e PC.🔗 Leggi su Fanpage.it

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