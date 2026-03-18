Pragmata, il nuovo videogioco di Capcom, porta i giocatori su una Luna futuristica dove si combinano azione e narrazione. Il titolo coinvolge un’ambientazione spaziale e una trama che si svolge tra corpi celesti e tecnologia avanzata. Il gioco si distingue per la sua atmosfera futuristica e per le vicende che si sviluppano in un contesto extraterrestre.

Pragmata, il nuovo titolo sviluppato da Capcom, si presenta come un’esperienza di gioco che fonde azione e narrazione in un contesto lunare. Il giocatore assume il ruolo di Hugh, l’unico essere umano rimasto su una base spaziale, accompagnato dalla piccola androide Diana nel tentativo di raggiungere la Terra. L’avventura si svolge all’interno di una struttura scientifica abbandonata dove un’intelligenza artificiale ha preso il controllo, trasformando i robot di servizio in minacce letali. La dinamica di gioco ruota attorno a un ciclo ripetitivo ma coinvolgente: hackerare sistemi, sparare ai nemici meccanici e spostarsi tra le diverse aree della stazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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