La doppia vita dei papà che creano videogame | Il lavoro inizia solo dopo la buonanotte ai figli

Legati da un'amicizia iniziata sui banchi di scuola, tre padri norvegesi hanno realizzato il loro sogno di sviluppare un videogame tutto loro. Il lavoro inizia ogni sera dopo aver messo a letto i figli e ora, dopo la pubblicazione del loro primo titolo, i tre vogliono continuare a inseguire il loro sogno tra una favola della buonanotte e l'altra.🔗 Leggi su Fanpage.it

