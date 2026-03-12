prete pestato da un branco di ragazzini davanti alla parrocchia

A Reggio Emilia, un prete è stato aggredito da un gruppo di ragazzini davanti alla parrocchia. La violenza è avvenuta in presenza di altri spettatori e il sacerdote è stato colpito senza che ci siano resoconti di motivazioni precise. La scena si è svolta nel pomeriggio del 12 marzo 2026, lasciando tutti senza parole.

Reggio Emilia, 12 marzo 2026 – La loro violenza non si è fermata neppure davanti all’abito talare e al colletto del prete. Un gruppo di ragazzini ha aggredito il sacerdote don Daniele Moretto davanti alla parrocchia di San Giuseppe, in via Fratelli Rosselli. È successo martedì pomeriggio, intorno alle 16,30. Stando a quanto ricostruito dalle testimonianze, il ‘branco’ di giovani (alcuni parlano di ‘maranza’) stavano importunando una signora che fa le pulizie nella chiesa. Alcuni si sono intrufolati nella sua auto parcheggiata nel piazzale, prendendone possesso e altri sarebbero saliti sul cofano. La donna sarebbe quindi corsa a chiedere aiuto al parroco che è uscito per intervenire in suo soccorso chiedendo ai ragazzi di smetterla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

